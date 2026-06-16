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Güney Kore, gemilerin Hürmüz'den geçişi için ilgili ülkelerle istişarelere başladı

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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD-İran mutabakatı sonrası Güney Kore bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi için ABD, İran ve ilgili ülkelerle istişarelere başladığını duyurdu. Güvenlik durumu ve deniz trafiği koşulları yakından izleniyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından Güney Kore bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunda ABD, İran ve ilgili diğer ülkelerle istişarelere başladıklarını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakanlık Sözcüsü Park basın brifinginde ABD-İran mutabakatı sonrasında Güney Kore bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz geçişiyle ilgili ayrıntıları değerlendirdiklerini ve ABD ile İran dahil ilgili ülkelerle iletişime geçtiklerini aktaran Park, hükümetin geçiş operasyonlarıyla ilgili karar vermeden önce denizdeki mayınlar, Boğaz'daki güvenlik durumu ve deniz trafiği koşulları dahil birçok faktörü yakından izlediğini söyledi.

Park, deniz taşımacılığının sorunsuz şekilde yeniden başlamasını sağlamak için çalıştıklarına işaret ederek, bu süreçte Güney Koreli gemiler ve denizcilerin güvenliğini öncelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park, hükümetin bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken nakliye şirketleriyle de yakın istişarelerde bulunacağını kaydetti.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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