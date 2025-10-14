Güney Kore Genelkurmay Başkanı'ndan Kuzey Kore'ye Yanıt: 'Güçlü Hazırız'

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung, Kuzey Kore'nin sergilediği yeni silah sistemlerinin ardından güvenlik tehditlerine karşı "güçlü şekilde hazır olacaklarını" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Jin, Güney Kore Meclisinde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin yeni geliştirdiği silah sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerinin geliştiğini belirten Jin, Pyongyang'da askeri geçit töreninde hipersonik füzeler dahil önemli silah sistemlerinin sergilendiğini söyledi.

Jin, Kuzey Kore'nin, "Rusya ile stratejik uyumu güçlendirerek hem Kore Yarımadası'ndaki barışı hem de küresel barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini" savundu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin, ülkesine yönelik güvenlik tehditlerine karşı "güçlü şekilde hazır olacaklarını" kaydetti.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, iktidardaki Kore İşçi Partisinin kuruluşunun 80. yılı dolayısıyla 11 Ekim'de düzenlenen askeri geçit töreninde, ülkenin yeni geliştirdiği ve "ABD ana karasını vurma kapasitesine sahip olduğu" iddia edilen "Hwasong-20" kıtalar arası balistik füzesi ilk kez kamuoyuna gösterilmişti.