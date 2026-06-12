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Güney Kore'nin Eski Devlet Başkanı Yoon, Vatana İhanetten 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güney Kore'nin Eski Devlet Başkanı Yoon, Vatana İhanetten 30 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
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Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı gönderilmesi davasında vatana ihanet suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yoon'un güvenlik çıkarlarına zarar verdiğine hükmetti.

SEUL, 12 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) gönderilmesine ilişkin davada vatana ihanet suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Güney Kore'nin güvenlik çıkarlarına zarar verdiği ve düşmana fayda sağladığı gerekçesiyle vatana ihanet suçunu işlediğine hükmetti.

Yoon'a yöneltilen isyan girişimi ve diğer suçlamalarla ilgili soruşturmaları yöneten bağımsız savcı Cho Eun-suk'un ekibi de Yoon için 30 yıl hapis cezası talep etmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024 gecesi ilan ettiği sıkıyönetime gerekçe oluşturmak amacıyla, aynı yılın ekim ayında Kuzey Kore'yi askeri olarak kışkırtmak üzere Pyongyang'a gizlice İHA gönderilmesi talimatını vermekle suçlanıyordu.

Ocak 2025'te ayaklanmaya liderlik etme şüphesiyle tutuklu yargılanmaya başlanan Yoon, görevdeyken tutuklanarak yargılanan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHaluk Atıcı:

30 yıl biraz ağır gelmişe benziyor ama sonuçta mahkeme kararı verilmiş artık geçmiş olası umarım bu olaydan ders alınır ve bundan sonra daha dikkatli olunur

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Haber YorumlarıTümay Toker:

yani insansız hava aracı göndermek biraz fazla değil mi neden böyle bir şey yapılsın ki bu teknoloji işleri hep garip sonuçlar doğuyo mesela hiç güvenli değil

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Haber YorumlarıAbdullah Garments:

bu tür şeyler daha önce de olmuştu zaten böyle işler hiç bitmez memlekette her zaman başa bela olan insanlar çıkıyo

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