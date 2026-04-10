Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki Dorasan istasyonuna tren seferlerini yeniden başlatıyor

Güney Kore'nin, Kuzey Kore sınırında bulunan Dorasan istasyonuna yönelik tren seferlerini yeniden başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında, başkent Seul ile ülkenin demir yolu ağının en kuzey noktası olan ve Kuzey Kore sınırında bulunan Dorasan istasyonu arasında turistik yolcu seferlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı.

Geçmişte Dorasan üzerinden Kuzey Kore'deki Kaesong Sanayi Bölgesi'ne malzeme ve ürün taşındığı belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimin artması neticesinde Kaesong'un 2016'da kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, istasyonun daha sonra turistik tren seferleri için kullanıldığı, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2019'un sonlarında tamamen kapatıldığı kaydedildi.