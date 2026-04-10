Haberler

Güney Kore, Kuzey Kore sınırındaki Dorasan istasyonuna tren seferlerini yeniden başlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin, Kuzey Kore sınırındaki Dorasan istasyonu için turistik yolcu seferlerini yeniden başlatma hazırlıkları yaptığı bildirildi. Geçmişte buradan malzeme taşınan Kaesong Sanayi Bölgesi'nin kapanmasının ardından yapılan bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore sınırında bulunan Dorasan istasyonuna yönelik tren seferlerini yeniden başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında, başkent Seul ile ülkenin demir yolu ağının en kuzey noktası olan ve Kuzey Kore sınırında bulunan Dorasan istasyonu arasında turistik yolcu seferlerinin yeniden başlayacağı aktarıldı.

Geçmişte Dorasan üzerinden Kuzey Kore'deki Kaesong Sanayi Bölgesi'ne malzeme ve ürün taşındığı belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimin artması neticesinde Kaesong'un 2016'da kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, istasyonun daha sonra turistik tren seferleri için kullanıldığı, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2019'un sonlarında tamamen kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Cinayetle biten yasak aşk davasında karar! Gün yüzü göremeyecekler
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı
Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım

Yıllar geçse de unutmadı! Mine Tugay’dan usta isme vefa
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var

Arabanın altından teröristi vuran kahraman polisten mesaj var