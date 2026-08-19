Güney Kore Dışişleri Bakanı: ABD ile ortak tatbikatların küçültülmesini Trump'ın paylaşımından öğrendik

SEUL, 19 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının ölçeğinin küçültüleceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımından öğrendiğini söyledi.

Yerel basının çarşamba günü bildirdiğine göre Cho, parlamentonun Dışişleri ve Birleşme Komitesi'nde yaptığı açıklamada, Trump'ın sosyal medyada duyurduğu karardan ne Güney Kore hükümetinin ne de ABD'li yetkililerin önceden haberdar olduğunu söyledi. Cho, bu nedenle Seul'e de önceden bilgi verilmediğini belirtti.

Cho, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back'in söz konusu paylaşımın ardından ABD tarafıyla yakın istişarelerde bulunduğunu belirterek, konunun iki taraf arasında görüşülmesi nedeniyle tek taraflı bir bildirimden söz edilemeyeceğini vurguladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise, 17 Ağustos'ta başlayan Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatının önceden planlandığı üzere 27 Ağustos'ta değil 21 Ağustos'ta tamamlanacağını duyurdu.

Trump, 16 Ağustos'ta Pentagon'a Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının ölçeğinin önemli ölçüde küçültülmesi talimatını verdiğini açıklamıştı. Güney Kore'deki ABD Kuvvetleri Komutanı Xavier Brunson da salı günü Güney Kore Savunma Bakanlığı'nı ziyaret etmişti.

Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore yaz dönemi ortak askeri tatbikatı saha manevraları, bilgisayar simülasyonlu komuta merkezi tatbikatı ve sivil savunma tatbikatlarını içeriyor.

Kaynak: Xinhua