Güney Kore Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 17 Eylül'de Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyaretin detaylarını açıkladı. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetiyle gerçekleşecek.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, 17 Eylül'de Çin'e resmi ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian pazartesi günkü basın toplantısında ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
