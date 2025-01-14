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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması 4 Dakika Sürdü

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Güney Kore'de, azil davası süren Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilk duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma 4 dakika sürdü ve Yoon'un hakim reddi talebi kabul edilmedi. Yargılamaya Perşembe günü devam edileceği açıklandı.

- Güney Kore Devlet Başkanı Yoon hakkındaki azil davasının ilk duruşması 4 dakika sürdü

Anayasa Mahkemesi Yoon'un reddi hakim talebini kabul etmedi

SEUL - Güney Kore'de yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkındaki azil davasının ilk duruşması Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Dört dakika süren duruşmada Yoon'un 8 hakimden birinin davadan alınması yönündeki talebi reddedilirken mahkeme yargılamaya Perşembe günü devam edileceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi sürerken Anayasa Mahkemesi Yoon hakkındaki azil davasının ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Yoon'un katılmadığı duruşmada söz alan Mahkeme Başkanı Moon Hyung-bae, Yoon'un 8 yargıçtan biri olan Chung Kye-sun'un davadan alınması yönündeki talebinin oy birliği ile reddedildiğini açıkladı. Moon, Yoon'un mahkemenin duruşmalar için aynı anda 5 tarih belirlemesine ilişkin itirazının da reddedildiğini belirterek söz konusu kararın Anayasa Mahkemesi'nin işleyişini düzenleyen yasa ve yönetmelikler uyarınca alındığını söyledi. Davanın 2'nci duruşmasının Perşembe günü saat 14.00'te yapılacağını ifade eden Moon, duruşmada Yoon'un hazır olup olmamasına bakılmaksızın yargılamaya devam edileceğini vurguladı.

Yoon'un avukatları, daha önce bir hukuk araştırma topluluğunun lideri olan Chung'ın adil karar veremeyeceğini savunarak azil davasından alınması talebinde bulunmuştu.

Yetkileri askıya alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ise soruşturma komisyonunun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Yoon hakkında mahkeme tarafından çıkarılan tutuklama emri de Başkanlık Güvenlik Servisi'nin polisi başkanlık konutuna almaması nedeniyle uygulanamamıştı. Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı Anasaya Mahkemesi'nin vereceği kamuoyuna yansımıştı.

Yoon'un ilk duruşmaya katılmayacağı açıklanmıştı

Anayasa Mahkemesi azil davasının ilk duruşması için bugünü işaret ederken, Yoon'un avukatı Yun Gap-geun ise müvekkilinin güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını açıklamıştı. "Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve olası tersliklere ilişkin endişelerimiz var" diyen Yun, "Başkanın duruşmaya katılabilmesi için kişisel güvenlik meselesinin çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Yun, güvenlik kaygılarının giderilmesi halinde, Yoon'un duruşmaya katılabileceğini de sözlerine eklemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması 4 Dakika Sürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY - Güncel
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