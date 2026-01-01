Haberler

Güney Kore'den olası Kuzey Kore-ABD görüşmelerine destek taahhüdü

Güncelleme:
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yeni yıl mesajında ABD ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin destekleneceğini belirtti. Lee, iki Kore arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için çaba göstereceklerini duyurdu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, yeni yıl mesajında Kore Yarımadası'nda diplomasiyi canlandırmak için olası Kuzey Kore-ABD arası görüşmeleri aktif şekilde destekleyeceğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, yayımladığı mesajda, Seul hükümetinin Washington-Pyongyang arası diyaloğu yeniden başlatabilecek görüşmeleri kolaylaştırmak için çabalayacağını belirtti.

Kore Yarımadası'nda Güney ve Kuzey Kore arasında ilişkileri yeniden kurmak için çalışacağı sözünü veren Lee, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden diyalog kurabileceği ümidini dile getirdi.

Lee, Pyongyang yönetimine "iletişim kanallarını yeniden kurması" çağrısı yaparak "Bize verilen tarihi görev, iki Kore arasındaki düşmanlığı ve çatışmayı sona erdirmek ve barışçıl bir varoluşa dayalı yeni bir Koreler arası ilişki kurmak." ifadelerini kullandı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da ve Şubat 2019'da Vietnam'da bir araya gelmişti. Ancak iki zirve de beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız şekilde sona ermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
