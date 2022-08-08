Haber : Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyetin Kore gazileri önünde eğilmesi şaşkınlık yarattı - Haberler

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Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyetin Kore gazileri önünde eğilmesi şaşkınlık yarattı

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İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok ve beraberindeki heyetin saygı amacıyla Kore gazilerinin önünde eğildiği anlar, duygusal dakikalara neden oldu.

Han Gwon Seok ve beraberindeki heyet, Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında gaziler karşısında eğilerek yere kapanan heyetin o anları kameralara yansıdı.

"BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Güney Kore Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok yaptığı açıklamada "Bu sene de burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyetin Kore gazileri önünde eğilmesi şaşkınlık yarattı

"BURADA OLMAYI ONLARA BORÇLUYUZ"

Seok, "Gazilerimizi gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptıkları fedakarlıklar sayesinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı fedakarlığa borçluyum" ifadelerine yer verdi.

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