Güney Kore'den ABD'ye, Kuzey Kore'nin nükleer sorununa ilişkin "kademeli yaklaşım" önerisi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore'nin nükleer sorununun çözülmesi için "kademeli yaklaşım" benimsenmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee, ABD Başkanı Trump'la G7 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin detayları paylaştı.

Trump'ın, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmadan önce bu ülkeyle ilgili uygun önlemlerin alınmamış olmasından üzüntü duyduğunu aktaran Lee, "Kuzey Kore'nin nükleer sorununun, Orta Doğu sorununun çözüldüğü gibi ele alınmaması gerektiği açıktır." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Kuzey'in nükleer sorununa ilişkin Trump'a "kademeli yaklaşım" benimsenmesi önerisinde bulunduğunu söyleyen Lee, bu yaklaşımın uzun vadeli nükleer silahsızlanma sürecine geçilmeden önce, ilk aşamada ülkenin nükleer malzeme üretiminin durdurulmasını kapsadığını kaydetti.

Lee, söz konusu önerisinin Trump tarafından değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.