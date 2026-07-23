Güney Kore Birleşme Bakanı, Kuzey'e ilişkin "önce barış" politikasına geçildiğini açıkladı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'ye yönelik "nükleerden arındırma" merkezli politikadan "önce barış" politikasına geçildiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre Chung, düzenlediği basın toplantısında Kuzey Kore ile ilişkilere ilişkin açıklamada bulundu.

Chung, "(Güney Kore Devlet Başkanı) Lee Jae Myung hükümeti geçen bir yıl içinde, önceki yönetimin (Kuzey Kore'yi) nükleerden arındırmayı merkeze alan anlayışını terk etti ve önce barış politikasına yöneldi." ifadesini kullandı.

Hükümetin, Kuzey Kore'nin yeni nükleer silah üretimini durdurması halinde karşılıklı faydalar sunacak bir strateji belirlemek için çalıştığını belirten Chung, "Bunun nedeni, Kuzey Kore'nin nükleer programını şu anda da geliştirmeyi sürdürmesidir." dedi.

Chung, Kuzey Kore ile "tıkanmış görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarının öncelikli olması gerektiğini" kaydetti.