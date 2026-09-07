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Güney Kore'den Kuzey'e 'Önce Dondurma, Sonra Çözüm' Çağrısı

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DP lideri Kim Min-seok, Kuzey Kore nükleer meselesinde 'önce dondurma, sonra çözüm' yaklaşımını savundu ve Güney Kore'nin güvenlik yeteneklerini güçlendirmesi, ABD'ye bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP) lideri ve eski Başbakan Kim Min-seok, Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik "önce dondurma, sonra çözüm" yaklaşımının izlenmesinin önemini vurguladı.

Yonhap ajansının haberine göre Kim, Ulusal Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Seul hükümetinin ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğu kolaylaştırması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programına yönelik "önce dondurma, sonra çözüm" yaklaşımının izlenmesinin önemini kaydeden Kim, şunları söyledi:

"ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde önemli bir iyileşme sağlanabileceği ve Kuzey Kore nükleer meselesinde 'önce dondurma, sonra çözüm' yaklaşımının benimsenebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak, Güney Kore önceden bağımsız güvenlik yeteneklerini güçlendirmelidir."

Kim, "Güney Kore'nin yalnızca ABD'ye bağımlı olduğu günler sona erdi" diyerek Washington yönetimine "cömert bir ağabey olmaktan ziyade sert bir müzakere ortağı olması" çağrısı yaptı.

Temmuz 2025-Haziran 2026 arasında başbakanlık görevini üstlenen Kim, geçen ay düzenlenen ulusal kongrede iktidardaki DP'nin yeni lideri seçilmişti.

Kaynak: AA
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