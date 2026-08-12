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Güney Kore'den Kolombiya'ya 1 Milyon Dolar İnsani Yardım

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Güney Kore, Kolombiya'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan deprem nedeniyle Kolombiya'ya 1 milyon dolar insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Güney Kore, Kolombiya'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan deprem nedeniyle Kolombiya'ya 1 milyon dolar insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kolombiya'ya 1 milyon dolar insani yardım sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Bu yardımın, ülkenin toparlanma çabalarına katkıda bulunmasını ve halkının bir an önce normale dönmesini sağlamasını umuyoruz." ifadesine yer verildi.

Venezuela'ya da destek

Öte yandan bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada da Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Cho'nun haziranda meydana gelen depremler için Venezuela'ya taziyelerini ilettiği ve yardım sözü verdiği kaydedildi.

Depremler haziranda Venezuela'yı, ağustosta Kolombiya'yı vurdu

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 234 kişi yaşamını yitirmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Ayrıca, 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki 2 depremde 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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