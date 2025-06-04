Güney Kore'de Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung Göreve Başladı

Güney Kore'de Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung Göreve Başladı
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Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün azlinin ardından yapılan seçimde, ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, oyların %49,42'sini alarak yeni devlet başkanı seçildi. Lee, derhal görevine başladı ve yemin töreni için Ulusal Meclis'te hazırlandı.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonu, yaptığı toplantının ardından, Lee'nin seçimi kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre, Lee oyların yüzde 49,42'sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan, derhal görevine başladı.

Lee, başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho'dan devraldı.

Yeni Devlet Başkanı için yerel saatle 11.00'de Ulusal Meclis'te yemin töreni düzenlenecek.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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