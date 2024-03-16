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Güney Kore'de kriz derinleşiyor! Stajyer doktorların ardından profesörler de istifa kararı aldı

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Tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararı sonrası binlerce stajyer doktorun istifasını sunduğu Güney Kore'de kriz derinleşiyor. Sorunun çözümü için hükümete 15 Mart'a kadar süre veren profesörler de istifa etmeye karar verdi.

Güney Kore'de çok sayıda tıp profesörü, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak amacıyla 25 Mart'tan itibaren istifalarını sunmaya karar verdi.

Tıp profesörlerinin yaptığı açıklamada, kararın 20 üniversiteden profesörlerin katıldığı çevrim içi toplantıda alındığı ve 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelerden istifalarını sunacakları bildirildi. Açıklamada, profesörlerin üniversitelerden istifa etmelerine rağmen hastanelerde hasta bakmayı sürdürecekleri belirtildi.

Profesörler, hükümet tarafından 15 Mart'a kadar mantıklı çözüm bulunmadığı takdirde üniversitelerine toplu istifaları konusundaki kararlarını bildireceklerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti. Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

TOPLUM SAĞLIĞI RİSKİ "CİDDİ" DÜZEYE YÜKSELTİLMİŞTİ

Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti. Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifaya teşvik ve yönlendirdiği iddiasıyla Kore Tabipler Birliği ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HEMŞİRELERE İLAÇ TEDAVİSİ UYGULAMA İZNİ

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti. İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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