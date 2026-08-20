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BTS üyesi Jungkook'un hesabını çalan hacker'a 20 yıl hapis

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Güney Kore'de BTS üyesi Jungkook ve iş insanlarının varlıklarını çalan siber saldırı grubunun lideri Çin vatandaşı Chun'a 20 yıl hapis cezası verildi. Chun'un yaklaşık 38 milyar won çaldığı ve pişmanlık göstermediği belirtildi.

Güney Kore'de aralarında müzik grubu BTS üyesi Jungkook'un ve bazı iş insanlarının hesaplarındaki varlıkları çalmak için siber saldırı düzenleyen grubun lideri olduğu belirtilen kişiye 20 yıl hapis cezası verildi.

Yonhap'ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi yargıcı, soyadının Chun olduğu belirtilen Çin vatandaşı hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme dosyasında, yaklaşık 38 milyar won (yaklaşık 1 milyar 308 milyon TL) çalmakla bağlantılı olarak "dolandırıcılık ve bilgi ağı yasasını ihlal etme" suçlarından yargılanan Chun'a ayrıca ülke dışından işletilen suç ağının bir parçası olarak Ağustos 2023-Ocak 2025'te kişisel bilgileri topladığı ve bu şekilde insanların telefonlarından hesaplarındaki mal varlıklarını kendi hesaplarına aktardığı suçlaması yöneltildi.

Soruşturmada, hedef alınan kişiler arasında BTS üyesi Jungkook'un yanı sıra büyük bir firmadan üst düzey iş insanının bulunduğu tespit edildi.

Mahkeme dosyasında "pişmanlık belirtmediği" ifade edilen Chun'un 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen kaynaklar, "hacker" grubunun Jungkook'un, BTS'in bağlı olduğu şirket olan HYBE'daki 8,4 milyar won (yaklaşık 290 milyon TL) değerinde hissesini çalmaya çalıştığını ancak firmanın bunu engellediğini iddia etti.

Kaynak: AA
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