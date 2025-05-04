Güney Kore'de Kızamık Vakaları Altı Yılın Zirvesinde

Güney Kore'de yetkililer, 2025 başından bu yana 52 kızamık vakası tespit edildiğini ve bu sayının son 6 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) ülkedeki kızamık vakalarının arttığını açıkladı.

KDCA, 1 Mayıs perşembe günü kayıtlara geçen son vakayla birlikte, 2025 başından bu yana 52 kişinin kızamık hastalığına yakalandığını duyurdu.

52 vakanın 34'ü yurt dışından, 18'inin ise yurt içinden bulaştığı kaydedildi.

Vaka sayısının, 194 vakanın kayıtlara geçtiği 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, tüberküloz ve uyuz gibi diğer hastalıkların da artış eğilimi gösterdiğini söyledi.