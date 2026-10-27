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Güney Kore, Brunson'ın DMZ açıklamalarına ABD Büyükelçisi nezdinde itiraz etti

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Güney Kore, ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Brunson'ın DMZ sınırına ilişkin açıklamalarına itirazını ABD'nin Seul Büyükelçisi Steel'e iletti. Dışişleri Bakanı Cho, konuyu ABD ile yeniden görüşeceğini ve operasyonel kontrolün kısa sürede devredilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore, ABD Kore Kuvvetleri (USFK) Komutanı General Xavier Brunson'ın ülke topraklarının, iki Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güney sınır hattından başladığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Brunson'ın iki Kore arasındaki sınırla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, konuya ilişkin itirazlarını ABD'nin Seul Büyükelçisi Michelle Steel'e iletti.

Cho, parlamentoda düzenlenen oturumda, "Geçen hafta, Brunson'ın açıklamalarının ardından tutumumuzu iletmek üzere Steel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdım." dedi.

Konuyu ABD tarafıyla yeniden görüşeceğini ifade eden Cho, Brunson'ın açıklamalarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Cho, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) ABD'den Güney Kore'ye mümkün olan en kısa sürede devredilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

Brunson, bu ay Washington'da düzenlenen bir seminerde, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) açısından, ülke topraklarının iki Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) güney sınır hattından başladığını söylemişti.

Güney Kore Parlamentosu'ndan bazı isimler Brunson'ın açıklamalarının ülkenin toprak egemenliğini sorguladığını savunurken, UNC, söz konusu ifadelerin Güney Kore'nin egemenliğine değil, Ateşkes Anlaşması kapsamındaki askeri ve idari sorumluluklara ilişkin olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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