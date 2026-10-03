Güney Kore Birleşme Bakanı, mayın patlaması sonrası Kuzey Kore'ye diyalog önerdi

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SEUL, 3 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, kısa süre önce iki Kore arasındaki sınırda meydana gelen mayın patlamasının ardından, askeri sınır hattına ilişkin anlaşmazlıkların giderilmesi için Kuzey Kore ile diyalog önerisinde bulundu.

Chung, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, askerden arındırılmış bölgede meydana gelen mayın patlamasını "talihsiz bir olay" diye nitelendirerek, kazanın temel nedeninin askeri sınır hattının farklı şekillerde ölçülmesi olduğunu söyledi.

Güney Kore, Kuzey Kore ve Birleşmiş Milletler Komutanlığı tarafından belirlenen sınır çizgilerinin birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Chung, sorunun çözüme kavuşturulmaması halinde benzer kazaların her an tekrar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pyongyang'a resmi diyalog çağrısı yapan Chung, "Bir araya gelip iletişim kurmanın zamanı geldi" dedi.

21 Eylül'de askeri sınır hattı yakınlarında meydana gelen patlamada, Güney ve Kuzey Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgenin güney tarafında görev yapan Güney Kore ordusunun 25. Tümeni'nden üç asker yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua