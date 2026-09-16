Haberler

Güney Kore Bilim Bakanı Bae: "Yapay zekanın ilerleyişini yavaşlatma lüksümüz yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapay zekanın gelişimini yavaşlatmaya yönelik tartışmalar sürerken Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, "bu teknolojinin gelişimini yavaşlatma lüksüne sahip olmadıklarını" belirtti.

ABD'de yapay zekanın gelişimini yavaşlatmaya yönelik tartışmalar sürerken Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, "bu teknolojinin gelişimini yavaşlatma lüksüne sahip olmadıklarını" belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Bakan Bae, sosyal medya hesabından son dönemde gündeme gelen yapay zekanın gelişim hızına ilişkin endişeler hakkında açıklama yaptı.

Bu alanda "zaten önde olan bir ülkenin hızını ayarlamasının, henüz yetişmekte olan bir ülkeden tamamen farklı bir durum" olduğunu savunan Bae, "Yapay zekanın ilerleyişini yavaşlatma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Bae, insan zekasına yaklaşan öncü yapay zeka modellerini geliştiren ülkelerle bunu yapamayan ülkeler arasındaki farkın, zamanla teknolojik uçurumun ötesinde endüstriyel rekabet gücü, ulusal güvenlik gibi diğer alanları da etkileyebileceğini savundu.

Yapay zekanın "sınırsız hızlanmasına temkinli yaklaşılması" çağrısı yapan Bae, bu konuda güvenliğin sağlanması için çabalamak gerektiğini ifade etti.

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmadan yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ve Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

Kaynak: AA
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek

Bir devir resmen kapanıyor
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın