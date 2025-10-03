Güney Kore Başkanı'ndan Kuzey Kore'ye Aile Buluşması Çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 1950-1953 arasındaki Kore savaşı nedeniyle bağları kopan aile fertlerinin, birbirlerinin akıbetini öğrenebilmesi ve iletişime geçebilmesi için Kuzey Kore'ye çağrı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre Devlet Başkanı Lee, Kore savaşı sonrası sınırın farklı taraflarında kalan ve birbirleriyle iletişimi kopan aile fertlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu ailelerin birbirlerinin hayatta olup olmadığını öğrenebilmesi ve mektupla dahi olsa iletişime geçebilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulunan Lee, bunun iki ülkenin de siyasi sorumluluğu olduğunu belirtti.

Lee, "( Kuzey Kore'yle) Askeri ve siyasi olarak rekabet halinde bile olsak, bu adımlar insani açıdan gereklidir." ifadesini kullandı.

Savaşın ayırdığı aileler

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesiyle Kore Savaşı patlak vermiş, 3 yıl süren çatışmaların ardından 27 Temmuz 1953'te bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Savaşın sona ermesinin ardından, milyonlarca kişi sınırın farklı taraflarında kalmış ve aileleriyle iletişimleri kopmuştu.

2000'den bu yana ailelerin bir araya gelmesi için 21 defa program düzenlenerek, savaştan beri birbirini görmemiş yaklaşık 20 bin kişi bir araya getirildi.

Öte yandan, kurayla sınırlı sayıda seçilen ve kısa süreliğine birbirlerini görebilen insanların yanı sıra çoğu kişi, ileri yaşları nedeniyle aileleriyle kavuşamadan hayatını kaybetmiş oluyor.

Kuzey ve Güney Koreli ailelerden bazıları, son olarak 2018'de geçici aile birleşimi etkinliğinde bir araya gelmişti.

Koreler arası ilişkiler ince bir çizgide seyrediyor

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdururken, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken, Kuzey Kore bu adıma uymamıştı.

Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken, Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.