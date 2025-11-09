Haberler

Güney Kore Açıklarında Çin Balıkçı Teknesi Alabora Oldu

Güney Kore Açıklarında Çin Balıkçı Teknesi Alabora Oldu
Güncelleme:
Güney Kore'nin Gageo Adası açıklarında bir Çin balıkçı teknesinin alabora olması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişiye ulaşamıyor. Kurtarılan 6 mürettebatın sağlık durumu iyi.

SEUL, 9 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'un yaklaşık 420 kilometre güneybatısındaki Gageo Adası açıklarında bir Çin balıkçı teknesi alabora oldu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişiye ulaşılamıyor.

Güney Kore Sahil Güvenlik Teşkilatı'na göre, 98 tonluk tekne pazar günü yerel saatle 06.50 civarında adadan yaklaşık 81 kilometre mesafedeki uluslararası sularda alabora oldu.

Gwangju'daki Çin Başkonsolosluğu, Xinhua'ya yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

Gemide bulunan 11 mürettebattan 6'sı, yakın sularda seyreden başka bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, olay yerinde yaptıkları aramada 2 denizciye daha ulaştı. Kalpleri durmuş olan denizciler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 mürettebatın akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Güney Kore Sahil Güvenliği, kazanın meydana geldiği sularda kayıp kişileri bulmak için Çin sahil güvenlik gemisiyle ortak arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
