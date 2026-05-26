Güney Afrika'dan Ebola Salgınıyla Mücadele Çalışmalarına 5 Milyon Dolarlık Destek

Güney Afrika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınlarıyla mücadele için Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne 5 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Ramaphosa, salgında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek aşı ve ilaç çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yaptı.

JOHANNESBURG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrika hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınlarıyla mücadele çalışmalarını desteklemek amacıyla Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne 5 milyon ABD doları tutarında katkı sağlama taahhüdünde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa pazartesi günü Afrika ülkelerinin sağlık bakanlarının katıldığı salgınla mücadeleye yönelik üst düzey toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Salgın nedeniyle şu ana kadar 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Ramaphosa, merkezin mevcut salgını 2014'teki Batı Afrika salgınından bu yana görülen en büyük ikinci salgın olarak nitelendirdiğini söyledi.

Afrika Birliği'nin Salgın Hastalıkların Önlenmesi, Hazırlık ve Müdahale Temsilcisi olarak görev yapan Ramaphosa, aşı ve ilaç adaylarının klinik deneylere taşınmasını teşvik etmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, Aşı İttifakı Çalışma Grupları ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu'nun da aralarında bulunduğu ortaklarla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Ramaphosa, "Afrika tanı araçlarına, aşılara ve tedavilere adil erişim sağlanmadan ölümcül salgınlarla karşı karşıya kalmaya devam edemez. Bu nedenle, çalışmaları güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ramaphosa, sürecin hızlandırılması gerektiğinin altını çizerek ilgili tüm ortaklara ve üreticilere araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırma, genomik gözetimi güçlendirme, laboratuvar sistemlerini genişletme, güvenli ve etkili aşılar ile ilaçların adil şekilde dağıtımını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
