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Nijerya, Güney Afrika'dan tahliye edilen ilk grup vatandaşını ülkeye getirdi

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Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar sonucu tahliye edilen ilk grup olan 258 Nijeryalının ülkeye ulaştığını duyurdu. Tahliye operasyonu devam ediyor.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, Güney Afrika'da yabancı düşmanlığı kaynaklı saldırılar nedeniyle tahliye edilen ilk grup olan 258 Nijeryalının ülkeye ulaştığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Kimiebi Ebienfa, yaptığı açıklamada, tahliye edilenleri taşıyan özel uçağın Lagos'taki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na indiğini belirtti.

Ebienfa, Nijerya'nın Pretoria Büyükelçiliği yetkililerinin eşlik ettiği tahliye operasyonunun Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tahliye edilenlerin kayıt, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinden geçirileceğini aktaran Ebienfa, gerekli destek sağlandıktan sonra aileleriyle buluşturulacaklarını, Güney Afrika'dan yeni tahliye uçuşlarının süreceğini ifade etti.

Güney Afrika'da göçmen karşıtı olaylar

Güney Afrika'da nisandan bu yana Afrikalı göçmenlere yönelik şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, olaylarda 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Nijerya hükümeti, Güney Afrika'da son dönemde yükselen yabancı karşıtı gerilim nedeniyle 1000'den fazla vatandaşını ülkeden tahliye etmeyi planladığını bildirmişti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise saldırıları kınayarak, yabancı uyruklulara ülke yasalarına saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu
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