Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu düşünülen zehirli ok uçları bulundu

Güncelleme:
Arkeologlar, Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletindeki Umhlatuzana Kaya Sığınağı'nda bulunan 60 bin yıllık zehirli ok uçlarının, insanların zehirli silahları ilk kez bu dönemde kullanmaya başladığını gösterdiğini açıkladı.

Arkeologlar, Güney Afrika'da 60 bin yıllık olduğu sanılan zehirli ok uçları tespit etti.

BBC'nin haberine göre, arkeologlar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin KwaZulu-Natal eyaletindeki Umhlatuzana Kaya Sığınağı'nda en az 60 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen ok uçlarına rastladı.

İncelemeler sonucu kuvars ok uçlarında zehirli "gifbol" bitkisine ait kimyasal kalıntılar olduğunu belirleyen arkeologlar, bulguların, insanların "zehirli silahları" ilk kez bu dönemde kullandığına işaret ettiğini vurguladı.

Söz konusu bitki, bugün de bölgede geleneksel avcılıkta kullanılıyor.

Bilim insanları, bu bulgunun şimdiye kadar bilinen en eski ok zehri kanıtı olduğunu ve zehirli silahların kullanımının sanılandan daha erken bir döneme uzandığına işaret etti.

Johannesburg Üniversitesinden arkeolog Marlize Lombard, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu, insanların ok zehri kullandığına dair en eski doğrudan kanıt. Güney Afrika'daki atalarımızın yayı ve oku düşündüğümüzden çok daha önce icat ettiğini ve doğadaki kimyasal maddeleri avcılıkta nasıl kullanacaklarını bildiklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, bilim dergisi "Science Advances"ta yayımlandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Haberler.com
500

