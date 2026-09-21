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Güney Afrika Bakanı Lamola, ABD ile ilişkilerin kritik seviyeye gerilediğini söyledi

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Güney Afrika Bakanı Ronald Lamola, ABD ile ilişkilerin iç politika, ticaret ve insan hakları anlaşmazlıkları nedeniyle “kritik derecede düşük seviyeye” gerilediğini söyledi. Lamola, ülkesinin en kötü senaryoya hazırlanması gerektiğini belirtti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin "kritik derecede düşük seviyeye" gerilediğini söyledi.

Bakan Lamola, devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin "kritik derecede düşük seviyeye" gerilediğini belirten Lamola, bunun Güney Afrika'nın iç politikaları, ticari kısıtlamalar ve insan hakları konularındaki anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ifade etti.

Lamola, "Güney Afrika'nın en kötü senaryoya hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçek şu ki siyahların ekonomik olarak güçlendirilmesi, toprak reformu ve dış politika gibi konularda egemenliğimizden vazgeçmemiz bekleniyor." dedi.

Bunların ABD ile ülkesi arasında "ciddi anlaşmazlık konuları" olduğunu dile getiren Lamola, söz konusu meselelerin Güney Afrika halkının egemenlik alanında bulunduğunu vurguladı.

ABD-Güney Afrika gerilimi

İki ülke ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat 2025'te Güney Afrika'yı beyaz azınlığa yönelik "soykırım" uygulamak ve beyaz çiftçilerin topraklarına el koymakla suçlamasının ardından gerildi.

ABD'nin Güney Afrika'ya yardımları durdurması, bazı beyaz Afrikanerlere mülteci statüsü vermesi, Büyükelçi Ebrahim Rasool'u sınır dışı etmesi, ek gümrük tarifeleri uygulaması ve G20 Zirvesi'ni boykot etmesiyle gerilim tırmandı.

Washington yönetimi, 15 Eylül'de Güney Afrika'daki bazı politikaları ırk temelli ayrımcılığa ve azınlıklara yönelik şiddete yol açmakla suçlayarak bunların uygulanmasından sorumlu tuttuğu kişilere vize kısıtlaması getirmişti.

Kaynak: AA
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