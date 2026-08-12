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İberia'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş

İberia'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş
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İspanya Havayolu İberia, bugün akşam Avrupa'nın bazı noktalarında gözlemlenecek güneş tutulması için 30 gökbilimcinin katılacağı özel bir uçuş düzenleyecek. Yaklaşık 10 bin metre yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması, uçak içi kameralar ve Starlink uydu bağlantısı ile canlı yayınlanacak. Uçuş öncesi test manevrası ile en uygun izleme koşulları sağlanacak.

İspanya Havayolu şirketi İberia, Avrupa'nın bazı noktalarından gözlemlenecek olan güneş tutulması için özel uçuş gerçekleştirecek. Tutulma, yaklaşık 10 bin metreden canlı yayınlanacak.

2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlenecek. Bu doğa olayını yakından takip etmek isteyen İberia, 30 gökbilimcinin de katılacağı özel bir uçuş düzenleyecek. Yaklaşık 10 bin metre (33 bin feet) yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması canlı yayınlanacak. Uçak, üç adet uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısıyla donatılacak. Böylece bulutların üzerinde gerçekleşecek uçuş sırasında tutulma gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılabilecek. Uçuşta yer alan gökbilimciler de tutulmayı seyahat boyunca gözlemleyerek analiz edecek. Ana etkinlikten önce uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında bir test manevrası gerçekleştirecek. Bu manevrayla Güneş'le hizalanma, kamera kadrajı, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edilerek canlı yayın için en uygun izleme koşulları sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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