GÜNDEME EK

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katılacak.
(İstanbul/14.30/17.00)
Kaynak: AA / Güncel