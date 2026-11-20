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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e sunulan son seçim anketinde, YENİ Parti, yüzde 30,29'luk oy oranıyla birinci parti olmayı sürdürdü. GÜNDEMAR Araştırma'nın ekim ayı sonuçlarına göre AK Parti yüzde 28,21 ile ikinci sırada yer alırken iki parti arasındaki fark iki puan oldu. YENİ Parti, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından yüzde 30'un üzerinde oy alan tek parti oldu. Araştırmada DEM Parti üçüncü sıraya yükselirken kararsız ve protesto oyların toplamı yüzde 23,51'e ulaştı.

GÜNDEMAR Araştırma'nın 28-31 Ekim tarihlerinde, 60 ilde, 2 bin 370 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçları belli oldu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in masasındaki son anket kapsamında katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 'Kararsız', 'fikrim yok' ve 'protesto' yanıtlarının dağıtılmasının ardından YENİ Parti yüzde 30,29 ile ilk sırada, AK Parti ise yüzde 28,21 ile ikinci sırada yer aldı.

YENİ PARTİ İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK 2,08 PUAN

Araştırmanın sonuçlarına göre YENİ Parti, eylül ayında yüzde 30,64 olarak ölçülen oy oranını ekim ayında yüzde 30,29'a düşürmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu. AK Parti'nin oy oranı ise aynı dönemde yüzde 28,24'ten yüzde 28,21'e geriledi. Böylece iki parti arasındaki fark, eylül ayındaki 2,40 puandan ekim ayında 2,08 puana düştü.

Kararsız, fikrim yok ve protesto yanıtları dağıtılmadan önceki sonuçlarda ise YENİ Parti yüzde 23,15, AK Parti yüzde 21,58 oranında destek aldı. İki parti arasındaki fark 1,57 puan olarak ölçüldü.

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de DEM Parti'nin oy oranındaki artış oldu. Eylül ayında yüzde 7,63 olarak ölçülen DEM Parti'nin oy oranı, ekim ayında 1,10 puanlık artışla yüzde 8,73'e yükseldi. Böylece DEM Parti, İYİ Parti'yi geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

"EN FAZLA OY KAYBEDEN PARTİ CHP"

İYİ Parti'nin oy oranı 0,41 puanlık artışla yüzde 8,18, MHP'nin oy oranı ise 0,63 puanlık artışla yüzde 6,09 oldu. Zafer Partisi yüzde 5,80, Anahtar Parti yüzde 3,33, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,47, CHP yüzde 1,86 ve TİP yüzde 1,59 oranında destek aldı.

Araştırmada bir önceki aya göre en fazla oy kaybeden parti ise 1,77 puanlık düşüşle CHP oldu.

KARARSIZ VE PROTESTO OYLAR YÜZDE 23,51'E ULAŞTI

Araştırmada 'kararsız' veya 'fikrim yok' yanıtını verenlerin oranı yüzde 12,25, 'protesto' oyların oranı ise yüzde 11,26 olarak ölçüldü. Bu iki grubun toplam oranı, bir önceki aya göre 0,84 puan artarak yüzde 23,51'e yükseldi.

Eylül ayıyla karşılaştırıldığında 'kararsız' veya 'fikrim yok' diyenlerin oranı 0,89 puan azalırken protesto oyların oranı 1,73 puan arttı.

Kaynak: ANKA