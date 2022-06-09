GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyecek, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini izleyecek, Gaziemir Fuar Alanı'nda AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (İzmir/11.00/16.30) AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Seferihisar İzmir Efes Güncel Haberler

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