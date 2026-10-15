GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul edecek. Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00/16.00)

Kaynak: AA
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