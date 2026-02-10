Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçileri Kabul Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katılacak, ardından İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katılacak, ardından İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fenerbahçe'nin namağlup ünvanını 21. haftada da sürdürdü

Ne Arsenal, ne Barcelona, ne de Bayern Münih
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı

Neredeyse 200 bine yakın! Yaptığıyla erkeği bıktıran kadın tutuklandı
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
ABD petrol tankerine el koydu

ABD petrol tankerine el koydu
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı