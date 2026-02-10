Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçileri Kabul Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güven Mektubu Takdim Törenleri'ne katılacak, ardından İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, Arjantin Büyükelçisi Pablo Jose Rodriguez Brizuela ve Katar Büyükelçisi Faisal Abdullah H. A. Al-Hanzab'ı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel