GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, Anayasa Mahkemesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30/18.30)