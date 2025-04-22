GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/16.00/18.00)