GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul edecek, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/15.00/16.00/18.00)

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Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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