GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katılacak, belediyeye ziyarette bulunacak, iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Osmaniye/12.00/12.30/14.30/15.30)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar İskele Meydanı'nda "Karar Milletindir, Üsküdar Milletindir" buluşmasına katılacak.

(İstanbul/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Okmeydanı Yerleşkesi'nde Darülaceze Akademi Açılış Töreni'ne, Hilton İstanbul Bomonti Otel'de "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı" lansmanına katılım sağlayacak.

(İstanbul/12.00-14.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Yalova/10.00/12.00/12.30/15.30)

3- TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve İsmail Aksu, MHP İstanbul İl Başkanlığınca Şile'de düzenlenecek İstişare Kampı'na katılım sağlayacak.

(İstanbul/13.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak, MHP İl Başkanlığı Kongresi'ne katılacak.

(Tokat/11.00/12.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Sivas/10.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi, basına kapalı oturumlar ve resmi temaslarla başlayacak.

(Ankara)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Lefkoşa)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin bulunduğu bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İstanbul)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünyanın önemli ultra dağ maratonu organizasyonlarından UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan "Kaçkar by UTMB"nin 20K startını verecek.

(Rize/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına; Eyüpspor-Çaykur Rizespor, Samsunspor-Arca Çorum FK, Corendon Alanyaspor-Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Samsun/17.00/Antalya/Konya/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 7. haftasına; Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor, Vanspor FK-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor ve Bodrum FK-Batman Petrolspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Bolu/Van/17.00/İstanbul/Bodrum/20.00)

4- Nesine 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta ise 1 müsabakayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'de 2. hafta, 1. Grup'ta 7, 2. Grup'ta 5 ve 3. Grup'ta 6 maçla başlayacak.

6- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası, 4 karşılaşmayla başlayacak

7- Basketbol FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde; Fransa-Almanya ve İspanya-ABD müsabakaları oynanacak.

(Berlin/17.30/21.00)

8- 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup maçlarına devam edilecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Cluj/17.00)

9- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında İstanbul Gençlikspor, Litvanya'nın Vilnius VHC Sviesa ekibini konuk edecek.

(İstanbul/14.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında; Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Göztepe-Mihalıççık Belediyespor ve Beşiktaş-Güneysuspor maçları oynanacak.

(Trabzon/15.00/İzmir/16.00/İstanbul/17.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin San Marino'daki on dördüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Misano/16.00)

12- Formula 1'de 2026 sezonunun on altıncı ayağı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Madrid/17.00)

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Kaynak: AA