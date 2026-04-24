GÜNDEM / 24 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde Hafızlık İcazet Merasimi'ne, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Marka Buluşmaları programı ile Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/Bursa/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, adliyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Edirne/10.00/11.15/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay tarafından düzenlenen Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliği ziyaret edecek, Yeşilay Yaşam Kampüsü açılış töreni ile kitap fuarı açılışına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Rize/11.00/13.30/15.00/17.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesinde "Gençlik Perspektifinden Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(İzmir/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sapanca Spor Salonu Temel Atma Programı ve Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, partisinin il başkanlığını, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/16.00/17.00/17.30/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini ve yaralı öğrencileri ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/11.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünü ziyaret edecek.

(Antalya/09.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına ve Gürbulak Gümrük Kapısı açılış törenine katılacak.

(Ağrı/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri???????, hane halkı beklenti anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/10.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra)

2-? ?ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası kapsamındaki İstanbul-Çanakkale Sahil Güvenlik Kupası Açık Deniz Yarışı tamamlanacak.

(Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 38'inci ve son haftası 1 maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçları oynanacak.

(Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

