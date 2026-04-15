GÜNDEM / 15 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bir Adam Yaratmak" Gala Gösterimi'ne katılacak.

(Ankara/12.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında Kadın Parlamenterler Forumu'na, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'na, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı Toplantısı'na ve PAB 152. Genel Kurul Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/11.30/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile görüşecek, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne katılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek olan Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kazakistan Ulusal Müzesi'ni ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Modüler Aile Eğitim Programı" tanıtım töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek "İstişare Toplantısı"na iştirak edecek.

(Siirt/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kalp Sağlığı Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uluslararası Çiftçi Örgütleri Çalıştayı ve Forumu"na iştirak edecek.

(Kastamonu/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı inşaat ve hizmet üretim endekslerini, mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi: Türk Dünyasında Turizmin Geleceğini Yeniden Tasarlamak" programına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında Galatasaray MCT Technic, İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Tenerife/22.00) (Fotoğraflı)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Altılı Final organizasyonu, çeyrek final maçlarıyla İspanya'nın Zaragoza kentinde başlayacak. Spar Girona-Umana Reyer ve Basket Landes-Casademont Zaragoza müsabakaları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta erteleme maçında Türk Telekom ile Safiport Erokspor karşılaşacak.

(Ankara/ 19.00) (Fotoğraflı)

4- SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci ayağında; Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Ligi play-off etabı dördüncü haftasından Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Arsenal-Sporting Lizbon ve Bayern Münih-Real Madrid karşılaşmaları yapılacak.

(Londra/Münih/22.00) (Fotoğraflı)

