GÜNDEM / 1 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Mecitözü Kültür Merkezi'nin açılışı ile "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Çorum/11.00/14.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkelerinde Dini ve Medya Söylemlerinin Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine Etkisi Konferansı"na katılacak, Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı Bakanlar Konseyi ve İcra Kurulu Başkanı Amal Ammar ve Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüşecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı'na katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti Gençlik Kollarının "Söz Gençlikte" programına iştirak edecek.

(Karabük/11.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katılacak, partisinin il başkanlığına, Apiterapi Merkezi'ne ve Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Muğla/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak, mahalle buluşmasına ve Geniş Kapsamlı Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Hakkari/14.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

(Şanlıurfa/13: 30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Galatasaray-Zecorner Kayserispor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor, Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK, Boluspor-Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor maçlarıyla sürecek.

(Sivas/Balıkesir/13.30/Bolu/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta, Beyaz Grup'ta ise 24. hafta maçları sona erecek.

4- TFF 3. Lig gruplarında 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic-Aliağa Petkimspor ve Safiport Erokspor-Glint Manisa Basket karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları oynanacak; İstanbul Gençlik-Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Altekma-Gaziantep Gençlikspor müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/14.00/Antalya/14.00/Bursa/15.00/Ankara/16.30/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, MC Sistem Yurdum-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

11- Avustralya Açık Tenis Turnuvası, İspanyol Carlos Alcaraz ile Sırp Novak Djokovic arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)

