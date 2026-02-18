Haberler

Bakan Memişoğlu: 2025'te 2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması yaptık

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, günde 3 milyon sağlık hizmeti sunduklarını ve sağlık sisteminde herkes için eşit hizmet prensibi benimsendiğini açıkladı. Ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin kapasitesinin düşük kullanım oranından ve HPV aşısı hakkında güncel durumlardan bahsetti.

'GÜNDE 3 MİLYON SAĞLIK HİZMETİ VERİYORUZ'

Toplantıda, milletvekilleri, sağlık çalışanlarının tutumları, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık iddiaları, kadın yöneticilerin sayısı, psikolojik destek hizmetleri ve HPV aşısına ilişkin soruları Bakan Kemal Memişoğlu'na yöneltti. Farklı şehirlerden son dönemde yaşanan sağlık personelleri soruşturmalarına yönelik, 'Şiddeti övenlere işlem yapılmazken, karşı duranlara jet hızında ceza veriliyor' eleştirisine yanıt veren Bakan Memişoğlu, "Hipokrat yemini gereği din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet sunuyoruz. Günde 3 milyon sağlık hizmeti veriyoruz. İstisnai durumlarda gerekli soruşturmalar yapılır. Hata yapanın cezasız kaldığı bir sistemimiz yoktur. Suç işleyenin sağlık veya davranış yöntemlerini değerlendirme konusunda bir adalet sistemimiz, bir inceleme ve soruşturma sistemimiz var. Bu da kadın, erkek, yaşlı, genç, inançlı, inançsızlığı fark etmeksizin eşit şekilde yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KAPASİTEMİZİN SADECE YÜZDE 20-30'U KULLANILIYOR'

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin yeterince tanıtılmadığını dile getiren Bakan Memişoğlu, "335 merkezimiz var. Psikolog, diyetisyen, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist hizmeti veriyoruz. Ancak kapasitemizin sadece yüzde 20-30'u kullanılıyor" diye konuştu.

HPV aşısına ilişkin sorular üzerine Memişoğlu, Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 760 bin tarama yapıldığını ifade ederek, "HPV aşısı konusunda bilimsel kurulun kararını bekliyoruz. Türkiye'deki genotip yapısına göre değerlendirme yapılıyor. Bilimsel kurul 'yapın' derse yaparız" dedi.

Bu açıklamalar üzerine bazı milletvekilleri, karar sürecinin uzamasını eleştirdi. Toplantıda ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde psikolog bulundurulması, okul sağlığı taramaları, evlilik öncesi testler, aşı karşıtlığı, çocuk yaşta doğumlar ve sezaryen oranları da gündeme geldi. Memişoğlu, kamu hastanelerinde 53 bin ebenin görev yaptığını belirterek, normal doğumun teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
