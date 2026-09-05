GÜNCELLEME - Tokat'ta dereye giren 2 kardeş boğuldu
DEREDEN KARDEŞLERİN CENAZESİNİN ÇIKARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye giren 2 kardeş boğuldu.
İlçeye bağlı Akgüney köyünde şelale sularının döküldüğü dereye giren kardeşler Uğur Karaman (17) ile Remzi Karaman (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki kardeşin cenazesini sudan çıkardı.
Cenazeler, Niksar Devlet Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA