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Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı Haber Videosunu İzle
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen feci kazada minibüs, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 yaşındaki Bedir Aşan ile 50 yaşındaki Mihriban Aşan yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsün, yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 yaşındaki çocuk ile 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

MİNİBÜS TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 AIC 420 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen ve yolun sağında duran 33 BAJ 761 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan 4 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste bulunan ve ilk belirlemelerde üzerlerinden kimlik çıkmayan bir çocuk ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan ağır yaralı Felekmiş Aşan (40) ile Sait Aşan (56) ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüste yaşamını yitiren kişilerin 50 yaşındaki Mihriban Aşan ile 11 yaşındaki Bedir Aşan olduğu tespit edildi.

KAZANIN NEDENİ LASTİK PATLAMASI

Yapılan incelemede, minibüsün lastiğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirlendi. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sağında duran Beşir Dayan'ın (45) kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sait Aşan ile Felekmiş Aşan'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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