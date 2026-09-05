İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İSMAİL KARTAL İLK KEZ KAYBETTİ

Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha önce Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Bu sonuçla deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş karşısındaki karnesi şöyle: