İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
İSMAİL KARTAL İLK KEZ KAYBETTİ
Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha önce Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Bu sonuçla deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş karşısındaki karnesi şöyle:
- 6 maç
- 4 galibiyet
- 1 beraberlik
- 1 mağlubiyet