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İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı ilk yenilgisini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İSMAİL KARTAL İLK KEZ KAYBETTİ

Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Beşiktaş karşısındaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, Fenerbahçe'nin başında daha önce Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Bu sonuçla deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6. maçında ilk kez mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş karşısındaki karnesi şöyle:

  • 6 maç
  • 4 galibiyet
  • 1 beraberlik
  • 1 mağlubiyet
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Fenerin tek şansı şampiyonlar liginde bjk ayarında bir takımın ol.sması

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