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Seydikemer'de orman yangını kontrol altına alındı

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KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Seydiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer ve 105 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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