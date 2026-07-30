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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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EKİP SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, 4 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 5 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlerin yerleşim alanları ve seralara yaklaştığı bölgede kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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