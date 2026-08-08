Haberler

Karabağlar'da sünger deposunda yangın

Karabağlar'da sünger deposunda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Karabağlar'da hurda sünger depolanan iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı, depoda hasar oluştu. Oda başkanı, bölgedeki uygunsuz üretim koşullarına dikkat çekerek modern ihtisas sanayi sitesi ihtiyacını vurguladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda süngerlerin depolandığı iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karabağlar Sanayi Sitesi 644. Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstifli süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın sonucu, depoda hasar oluştu.

Oda başkanından uygun olmayan koşullardaki üretime tepki

Öte yandan olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, AA muhabirine, mobilya üretiminin yaygın olduğu bölgede sık sık yangınlarla karşılaştıklarını belirterek, üreticilerin daha modern ve güvenli tesislerde faaliyet gösterebilmesi için ihtisas sanayi sitesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Koç, bölgede gelişmiş üretim kapasitesine rağmen mesken altlarındaki uygunsuz koşullarda üretim yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Defalarca bu üretim alanlarının buralarda olmayacağını söyledik. Artık buradan merkezi ve yerel yönetimlerin sesimizi duymasını istiyorum. Çöp ve yangın problemleriyle uğraşıyoruz. Üretim alanlarımızı artık daha modern alanlara taşımak zorundayız. Katma değeri yüksek mobilya üretiyoruz, ihracatta söz sahibiyiz ama görün ki yapmış olduğumuz üretim alanları meskenlerin altında. Esnaf gerçekten zor durumda kalıyor. Artık bizlerin bir ihtisas sanayi sitesine ihtiyacı var. İzmir milletvekillerimizden de yardım diliyorum. Rezerv alan oluşturulup daha modern tesislerde küçük ihtisas sanayi sitelerine ihtiyacımız var. Üretim alanlarımızı oraya taşımak zorundayız."

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş

Öldüğünde 14 yaşındaydı! Annesi, katili cenazede zaten söylemiş
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Bulgaristan'da İHA alarmı: Kritik doğalgaz hattı yakınında patladı

Hava savunma sistemleri tespit edemedi: Burnumuzun dibinde patladı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti