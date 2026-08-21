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Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli Çocuğu Öldürdü

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İşgal altındaki Batı Şeria'da toprak gaspçısı İsrailliler, El Halil'de 17 yaşındaki Kerim Sind Şallalda'yı evinin önünde yakın mesafeden vurarak öldürdü. Baba, oğlunun hiçbir şey yapmadığını ve soğukkanlılıkla öldürüldüğünü; saldırıda iki kişinin de ağır yaralandığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bir çocuğu evinin önünde yakın mesafeden??????? ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Sair beldesine baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Kerim Sind Şallalda hayatını kaybetti.

"Oğlum evin önünde duruyordu, göğsüne tek kurşun sıkarak soğukkanlılıkla öldürdüler"

Filistinli çocuğun babası Sind Şallalda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin evlerine saldırdığını, saldırganlardan birinin çok yakın mesafeden ateş açarak oğlunu vurduğunu söyledi.

Acılı baba, "Oğlum evin önünde duruyordu, hiçbir şey yapmamıştı. İsraillilere uzaklaşmalarını söylediğinde aralarından biri göğsüne tek kurşun sıkarak onu soğukkanlılıkla öldürdü." dedi.

Oğlunun saldırganları evden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada vurulduğunu aktaran Filistinli baba, saldırıda iki kişinin de ağır yaralandığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'in kuzeydoğusundaki Hamruş ve Er-Rabia beldelerine baskınlar düzenleyerek 5 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralılardan birinin 70 yaşında olduğu aktarılmıştı.

İsrailli saldırganlar, Hamruş beldesinde de bir Filistinlinin evini ateşe vermişti.

Kaynak: AA
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