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Endonezya Depreminde Ölü Sayısı 75'e Yükseldi

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Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 75'e, yaralı sayısı 907'ye çıktı. Binlerce ev hasar gördü, yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e çıktı.

Antara'nın haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı.

BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde ölü sayısının 75'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının da 907'ye çıktığını kaydetti.

Deprem

Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, en büyüğü 6,2 olmak üzere 2 bin 700'ün üstünde artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Öte yandan, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Depremde 900'den fazla ev yıkılmış, 1300'ü aşkın ev kısmi hasar görmüş ve yaklaşık 5 bin kişi geçici barınma alanlarına yerleştirilmişti.

Heyelanlar, Flores bölgesi boyunca yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerini ulaşıma kapatmıştı.

Kaynak: AA
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