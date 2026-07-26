Haberler

Adana'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde Osman A., Semra Yılmaz'ı tabancayla vurduktan sonra olaya şahit olan Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i de öldürdü. Zanlı, Yüreğir'de saklandığı adreste yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, otomobille Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine giden Osman A. (28) yanındaki Semra Yılmaz'a (44) tabancayla ateş etti.

Park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir (25) ve akrabası Sinan İlbey'i (28) de olaya şahit oldukları gerekçesiyle silahla vuran zanlı, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demir ve İlbey'in naaşları, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince saldırıda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Semra Yılmaz'ın, kendisini rahatsız ettiği ve evinin önünde taşkınlık çıkardığı öne sürülen zanlıyı uzaklaştırmak için birlikte Rüzgarlı Tepe mevkisine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları

Tüm Türkiye onlarla birlikte ağladı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!
Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

Tek başına bir takım! Koca ülkenin korkulu rüyası oldu
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi