Hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta Sudan uyruklu Ekram Hassan Adam Khalil'in (35), 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 8 aylık hamile olduğu bildirilen Khalil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının küçük yaştaki diğer çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Kadının eşi Ferdi S. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 29 kaydının bulunduğu bildirilen Ferdi S'nin ifadesinde eşiyle Sudan'da tanıştığını, yaklaşık 5 yıldır evli olduklarını, 3 yaşında bir kızları bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde, kendisinin tiner kullandığını, bu sebeple eşiyle sık sık tartıştıklarını, dün akşam bu konuyla ilgili aralarında tartışma çıktığını, daha sonra eşinin yatak odasının camına çıkarak aşağı atladığını anlattığı kaydedildi.

Olayla ilgili bilgisine başvurulan komşu N.G'nin ise kavga sesleri duyması üzerine camdan dışarı baktığını, bu sırada yabancı uyruklu kadını pencereye tutunmuş, aşağı doğru asılır vaziyette gördüğünü, kendisine "Ne olur bırakma kendini" diye seslendiğini ancak kadının aşağı düştüğünü beyan ettiği öğrenildi.

N.G'nin daha sonra 112'ye bilgi verdiğini ve kadın düştüğü sırada pencerede başka birini görmediğini söylediği belirtildi.

Aynı sokakta ikamet eden A.K. de kavga seslerini duyunca pencereden baktığını, bu sırada Ferdi S'nin çocuğunu teras katından aşağı doğru sallandırdığını gördüğünü, yardım etmek istediğini ancak evin kapılarının kilitli olduğunu söylediği öğrenildi.

Bu arada ölen Khalil ile şüpheli Ferdi S'nin geçen 31 Mayıs'ta da kavga ettiği, Khalil'in 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) giriş yaptığı ve 8 Temmuz'da ise kendi isteğiyle konukevinden ayrıldığı bildirildi.

Khalil'in Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri ile şüpheli Ferdi S'nin polis merkezindeki sorgusu sürüyor.

"Kadının burada kimsesi yok"

Dal Sokak'ta ikamet eden Hasan Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesleri duyup dışarı çıktığında kalabalık bir grup gördüğünü ve komşuların kendisine Ferdi S'nin çocuğunu balkondan aşağı sarkıttığını söylediğini aktardı.

Yakınlarıyla söz konusu eve gittiklerini ifade eden Kaçan, "O sırada karşı komşumuz 'Kadını attı' deyince biz de çocuğu kurtarmak amacıyla annem ve kardeşlerimle dördüncü kata çıktık. O sırada camlı pimapen kapıyı kırdık. Kardeşimin o sırada kolu kesildiği ve kan kaybettiği için aşağı inmek durumunda kaldık. Dairenin çelik kapısını açamadık." dedi.

Şüpheli Ferdi S'nin daha önce de eşine yönelik şiddette bulunduğunu dile getiren Kaçan, "Bütün mahalleli artık Ferdi S'den bıkmıştı. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikayetçi olurduk." ifadelerini kullandı.

Kaçan, mahallelinin şüpheli Ferdi S'yi yakalayıp polise teslim ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlk yardım ekiplerini kadının düştüğü yere götürdük, yaptıkları kontrolde hayatını kaybetmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kadının burada kimsesi yok. Biz sahip çıkmaya çalıştık ama korktuğu için bize de gelmedi. Ferdi S'nin 29 suç kaydı var, tinerci, uyuşturucu bağımlısı. Cama çıkardı sokağa alçıpan, sopa ne varsa atardı. Olay günü de madde etkisindeydi. Zaten içmediği gün yok. Her gün içiyor."

Kaynak: AA