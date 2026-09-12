Haberler

GÜNCELLEME 2 - Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME 2 - Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Yangında 2 kişi hafif yaralandı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bolu'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gerede ilçesine bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Gerede'ye bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda saat 18.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin ivedilikle olay yerine yönlendirildiği, yangına müdahale çalışmaları başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir. Yangına müdahale sürecimizde ilimizden ve çevre illerden görev alan tüm ekiplerimize gayret ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyor, yangın sırasında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşımız başta olmak üzere fabrika çalışanlarına, yöre halkımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 9 şüpheli hakkında yeni gelişme
Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Facidan yeni görüntüler çıktı
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler